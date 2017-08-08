Кондратьев поздравил легкоатлета Шубенкова с медалью на ЧМ в Лондоне

Спортсмен стал вторым в беге на 110 м с барьерами, преодолев дистанцию за 13,14 секунды.
«Кубанский спортсмен Сергей Шубенков завоевал серебро в финале ЧМ по легкой атлетике. Поздравляю чемпиона!» — написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем твиттере.
Глава региона отметил, что награда Шубенкова — показательный пример того, что если бы российские спортсмены были в полном составе на чемпионате мира, «они бы не оставили шансов соперникам».
«Из-за истории с допингом российской сборной Шубенков выступал под нейтральным флагом. И он доказал силу наших спортсменов и трусость Запада», — добавил губернатор.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Сергей Шубенков в беге на 110 м с барьерами уступил лидеру ямайцу Омару Маклеоду 0,1 секунды.
Чемпионат мира проходит с 4 по 13 августа в Лондоне. В списке россиян, допущенных к мировому первенству, 19 спортсменов. Среди них четыре легкоатлета, представляющие Краснодарский край. Это толкатель ядра Александр Лесной, барьерист Сергей Шубенков, многоборец Илья Шкуренев и метатель молота Алексей Сокирский. Спортсмены выступают под нейтральным флагом.
В июне 2016 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций отстранила Всероссийскую федерацию легкой атлетики, но на время ее дисквалификации разрешила российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.
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