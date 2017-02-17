Кондратьев поздравил лучшего директора школы Кубани в 2017 году

На Кубани в феврале директором года стала Елена Плохотнюк из станицы Ленинградской. С победой руководителя школы № 12 поздравил глава региона Вениамин Кондратьев.

Экспертное жюри четыре дня испытывало конкурсантов. Они проводили педсоветы, заполняли отчеты. Были и индивидуальные задания для каждого директора. Лучше всех с заданиями справилась руководитель 12-й школы из станицы Ленинградской Елена Плохотнюк.

«Важна поддержка команды, которая за тобой, поддержка тех людей, которые находятся в зале. Конечно же, добрые, открытые глаза членов жюри, которые всегда поддержат и помогут. Наверное, это и есть составляющие этого конкурса», — поделилась Елена Плохотнюк.

С победой руководителя поздравил глава региона. В своем твиттере Вениамин Кондратьев пожелал ей взять еще одну высоту.

«Станичной школой № 12 Елена Владимировна руководит семь лет. В учительской профессии — 24 года. Она в числе лучших специалистов региона. Плохотнюк — лауреат всероссийского конкурса «Директор школы — 2012». И снова поедет в Москву отстаивать честь края. Ждем с победой!» — написал губернатор.

Министр образования и науки Краснодарского края Татьяна Синюгина также наградила лауреатов конкурса «Директор школы Кубани — 2017» ценными призами.

«Как сегодня непросто быть директором. Мы знаем, какое количество задач ежечасно приходится каждому из вас решать. Но мы вам признательны и за то дело, которое мы делаем вместе», — сказала Татьяна Синюгина.

В прошлом году на всероссийском конкурсе победителем стал краснодарец Андрей Шевченко. Он руководит школой № 98, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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