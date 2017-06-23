Кондратьев поздравил лучших кубанских выпускников с окончанием школы

Глава Кубани Вениамин Кондратьев 23 июня посетил Губернаторский бал и сделал с выпускниками сэлфи.

«Говорят, между беззаботной юностью и взрослой жизнью есть всего один вечер — и это вечер выпускной. Время пришло — и это ваше время, — обратился глава региона к выпускникам. — Время стать взрослыми, принимать взрослые решения, нести ответственность за свои поступки, за свою семью, за своих близких, за свой край, за свою страну».

Губернатор пожелал выпускникам не бояться ошибок.

«Не ошибается тот, кто не идет вперед, а топчется на месте. Но это не про вас. Смело идите вперед, верьте в себя, в свой край, в свою земплю. Никому не отдавайте свое место в жизни. Вы — самые талантливые, умные, успешные», — отметил Кондратьев.

Обращаясь к выпускникам, глава края выразил надежду, что они сделают правильный выбор в море соблазнов и море возможностей. И также пожелал не забывать тех, кто поддерживал их.

«Вы всегда нужны своему краю, а наш край — вам. Чем профессиональнее вы станете, тем сильнее и богаче будет Кубань», — заключил Кондратьев.

Посмотреть прямую трансляцию с Губернаторского бала можно на сайте «Кубань 24» и на YouTube-канале.

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