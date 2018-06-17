Кондратьев поздравил медиков Кубани с праздником

Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что сейчас многие кубанские медработники находятся в Сочи и заботятся о здоровье гостей и болельщиков ЧМ.

«Кубанские медработники отмечают профессиональный праздник. Наши врачи — это люди с горячими сердцами, по-настоящему преданные своему делу. Они занимаются великим трудом, достойным самых искренних благодарностей. Поздравляю от всех жителей Кубани», — написал Кондратьев 17 июня в своем микроблоге в Twitter.

Глава региона поблагодарил медиков за бесценную и сложную работу.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник