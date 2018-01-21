Кондратьев поздравил митрополита Исидора с днем тезоименитства

Губернатор от лица жителей Кубани поблагодарил митрополита за многолетнее служение на благо края.

Вениамин Кондратьев отметил, что в прошлом году усилиями митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора в религиозной жизни края произошли знаковые события. К лику святых Русской православной церкви были причислены двое кубанских священников, погибших в 1918 году. Святым мощам одного из них — новомученика Александра Флеглинского — могут поклониться жители Кубани. Обретение святыни произошло впервые в истории края.

«Важно помнить, что мы — потомки народа, который ценой собственной жизни отстоял свою землю, не предал свою веру. Тех, кто сейчас несет слово Божие, готовит духовная семинария под вашим попечением. Хочу вас поблагодарить за эту деятельность и выразить надежду, что и дальше мы сможем сохранять этот духовный стержень, который вашими молитвами и молитвами всей епархии будет только укрепляться», — сказал глава Кубани.

Кондратьев поздравил митрополита с назначением на пост председателя Высшего общецерковного суда РПЦ. По словам губернатора, это говорит о доверии и высокой оценке деятельности митрополита.

С пожеланиями успехов в служении на благо Кубани, здоровья и долгих лет жизни к митрополиту Исидору обратились председатель ЗСК Юрий Бурлачко и вице-губернатор Алексей Копайгородский.

Глава Кубанской митрополии пожелал участникам встречи и всем жителям Кубани Божьей помощи на жизненном пути.

Накануне дня памяти священномученика Исидора Юрьевского всенощное бдение в Екатерининском кафедральном соборе Краснодара возглавил митрополит Екатеринодарский и Кубанский вместе с епископом Тихорецким и Кореновским Стефаном.

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор родился 25 мая 1941 года в Ленинградской области. Он учился в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. В 1987 году был назначен епископом Краснодарским и Кубанским. Через два года возведен в сан архиепископа. В 1994 году ему присвоили титул «Краснодарский и Новороссийский». В 2001 году возведен в сан митрополита и получил титул «Екатеринодарский и Кубанский». Решением Священного синода в 2013 году назначен главой Кубанской митрополии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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