Кондратьев поздравил немецкую компанию CLAAS с 15-летием в России

Губернатор Вениамин Кондратьев посетил торжественное мероприятие, посвященное присутствию компании на российском рынке.

Гостей праздника приветствовал член правления концерна Ян-Хендрик Мор.

«В этот проект мы инвестировали около 150 млн евро. Это было правильным решением. Это показывает наше доверие к сельскому хозяйству в России», — сказал Ян-Хендрик Мор.

Глава региона подчеркнул, что компания уже 15 лет пишет свою историю на русском языке, несмотря на изменения во внешней политике и экономическую нестабильность.

«В прошлом году CLAAS общей численностью достиг производства 504 комбайнов. Очень заметная динамика. Мы можем обратиться к руководству не как к партнерам, а как к друзьям. Мы имеем в крае стабильно работающее мероприятие с мировым брендом. Это уверенный шаг в будущее», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Губернатор пожелал компании дальнейшего развития и успехов. Он отметил, что регион поддержит новые проекты предприятия и постарается создать комфортные для этого условия. Это, в свою очередь, обеспечит жителей края гарантированными рабочими местами, а также позволит реализовать в регионе крупные социальные проекты.

Генеральный директор краснодарского завода CLAAS Ральф Бендиш поблагодарил руководство края за поддержку.

«Мы многого достигли. Здесь раньше было поле. В 2008 году здесь был такой бум продажи техники, что мы искали людей. Сегодня на нашем заводе работают 450 человек. Мы смогли так расшириться благодаря содействию администрации Краснодарского края», — сказал Ральф Бендиш.

Вениамин Кондратьев также пообщался с работниками завода и вместе с Яном-Хендриком Мором высадил дерево на территории предприятия.

Завод CLAAS — самый современный в Европе, а произведенная в регионе техника уже несколько лет экспортируется за рубеж. Компания стала первым в России иностранным предприятием, с которым был подписан инвестиционный контракт, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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