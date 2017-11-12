Кондратьев поздравил педагога из Белореченска с победой в народном голосовании конкурса «Воспитатель года»

Марина Солодова стала лауреатом и лидером СМС-голосования VIII Всероссийского конкурса «Воспитатель года».

«Кубанские педагоги — снова в числе лучших! Марина Солодова, воспитатель детсада №11 Белореченска, стала лауреатом Всероссийского конкурса «Воспитатель года» и обладателем народного признания. Поздравляю и желаю успехов в дальнейшей работе. Вами гордится весь край!», — написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на своей странице в Twitter.

В 2016 году Марина Солодова заняла первое место в муниципальном этапе краевого конкурса «Воспитатель года Кубани». В начале 2017 года она стала победителем в XIV профессиональном конкурсе работников дошкольных учреждений Кубани, а сейчас представляла Краснодарский край на VIII Всероссийском конкурсе «Воспитатель года». Марина Солодова вошла в «десятку» лауреатов и набрала наибольшее количество баллов по итогам СМС-голосования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в этом году за звание лучшего воспитателя боролись представители 75 регионов России.

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