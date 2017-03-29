Кондратьев поздравил председателя ЗСК Бекетова с днем рождения

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 29 марта поздравил председателя Законодательного собрания края Владимира Бекетова с днем рождения.

Глава края отметил, что государственная мудрость и профессиональная интуиция председателя ЗСК стали основой в продвижении многих знаковых начинаний на Кубани.

В поздравительной телеграмме Кондратьев заявил, что Бекетов работает на благо края и кубанцев, его искренне уважают и ценят граждане.

«Неординарный человек, талантливый руководитель, настоящий патриот — вы очень многое сделали для родного края. Ваш авторитет непререкаем», — отметил губернатор.

Он пожелал председателю ЗСК крепкого здоровья, душевной стойкости и успехов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Источник