Как отметил в поздравлении губернатор Вениамин Кондратьев, оперативная и достоверная информация всегда имела ключевое значение для жизни общества.

«Благодаря развитию технологий сегодня внимание аудитории привлекают интернет-блоги, сообщества в социальных сетях. Тем не менее, работа журналиста по-прежнему крайне востребована. Людям необходим ваш профессиональный анализ и умелая подача материала», — говорится в тексте поздравления.

По словам губернатора, у кубанской прессы богатые история и традиции. Кондратьев подчеркнул, что журналистов края отличают мастерское владение словом и неравнодушие к проблемам родного региона.

«Вы поднимаете острые темы и добиваетесь решения наболевших проблем, радеете за благополучие своего города, района, станицы. Примите слова благодарности за честное и беспристрастное освещение событий, за глубину суждений, за ту ответственность, с которой вы выполняете свой гражданский долг и стремитесь соответствовать высокому званию журналиста», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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