Кондратьев поздравил Путина с днем рождения

Главе государства 7 октября исполнилось 65 лет.

«Для жителей Кубани и всей страны вы стали символом новой России. С вашим именем связаны геополитические победы, экономическое возрождение, стабильность и безопасность каждой семьи. Благодаря вашей мудрости и воле российское общество обрело истинное единство», — отметил глава края в поздравительной телеграмме.

От себя лично и от лица всех жителей Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил уважение и признательность за ту заботу и внимание, которое Владимир Путин всегда оказывает краю.

«Мы оправдаем оказанное доверие. Кубань как один из опорных регионов страны, гарант продовольственной безопасности будет и дальше реализовывать масштабные проекты в разных сферах, оказывать всестороннюю поддержку вашим решениям», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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