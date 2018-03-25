Кондратьев поздравил работников финансовых служб Кубани с профессиональным праздником

Губернатор подчеркнул, что в регионе трудятся одни из лучших финансистов России.

«Благополучие Кубани, ее дальнейшее экономическое и социальное развитие во многом зависит от вашей повседневной работы, от ваших инициатив, профессионализма и ответственности», — подчеркнул Кондратьев.

По его словам, Краснодарский край даже в сложных экономических условиях сохранил докризисный уровень собственных доходов, что позволило исполнить все социальные обязательства перед земляками.

«Мы гордимся тем, что Министерство финансов РФ год от года относит Краснодарский край к регионам, имеющим самый высокий уровень организации бюджетного процесса», — акцентировал губернатор.

Он также пожелал финансистам Кубани крепкого здоровья, трудовых успехов и благополучия, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края

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