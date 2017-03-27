Кондратьев поздравил работников культуры с профессиональным праздником

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 27 марта на мероприятии «Жизнь моя — культура» поздравил работников отрасли с профессиональным праздником.

Торжественное мероприятие прошло в Музыкальном театре ТО «Премьера». В нем приняли участие ведущие мастера и работники культуры, ветераны отрасли, профессиональные и самодеятельные коллективы и исполнители.

«Мало просто сохранить культуру и традиции нашего края. Их необходимо приумножить и передать последующим поколениям, чтобы они пели наши песни, танцевали под нашу музыку. Нельзя говорить о будущем, об экономическом росте, если у нас не будет роста духовного. Это ваша ответственность, и вы четко выполняете свой долг по сохранению культурных ценностей в крае», — подчеркнул губернатор.

Он пожелал собравшимся здоровья, успехов и процветания.

В рамках профессионального праздника глава региона наградил лучших работников отрасли. Ордена Дружбы был удостоен художественный руководитель оркестра «Виртуозы Кубани», заведующий кафедрой Краснодарского государственного института культуры, народный артист России Анатолий Винокур. Благодарность Министра культуры РФ вручили актрисе Краснодарского краевого театра кукол заслуженной артистке Кубани Анне Сизоненко. Почетные звания и благодарность главы администрации Краснодарского края получили 18 работников.

В рамках мероприятия на сцене выступили представители разных направлений культуры и искусства, сводный Детский хор Кубани, руководители ведущих краевых государственных учреждений культуры.

В фойе разместились выставочные экспозиции, посвященные традиционной культуре региона, прошли мастер-классы по различным видам декоративно-прикладного искусства. На втором этаже открылась выставка редких и уникальных книг, экспозиции музеев, художественная галерея, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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