Кондратьев поздравил работников нефтегазовой отрасли с профессиональным праздником

День работников нефтяной и газовой промышленности отмечают в России 2 сентября.

История отечественной нефтяной промышленности берет начало именно на Кубани. В 1864 году в долине реки Кудако построили первую в стране буровую скважину. С тех пор нефтегазовый сектор стал одной из основ экономического благополучия Краснодарского края и России.

«Без преувеличения можно сказать — благосостояние жителей нашего региона напрямую зависит от работы ваших предприятий. Налоговые поступления в бюджет края от компаний нефтегазового комплекса позволяют нам эффективно реализовывать важнейшие программы социально-экономического развития», — подчеркнул губернатор в своем поздравлении.

Вениамин Кондратьев отметил, что нефтяники добывают, перерабатывают и транспортируют нефть и газ в самых сложных условиях. Они приносят тепло в дома жителей Кубани, снабжают топливом все промышленные и аграрные предприятия края, укрепляют энергетическую безопасность страны.

«Перед нашими крупнейшими прорабатывающими и транспортными производствами стоят масштабные задачи по развитию и расширению, внедрению самых современных и экологичных технологий. Уверен, богатый опыт и профессионализм работников нефтегазовой отрасли Кубани позволят и впредь добиваться высоких результатов и эффективно работать на благо всех жителей края», — добавил глава региона.

Он пожелал работникам, руководителям и ветеранам нефтегазовой промышленности счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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