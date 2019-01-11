Мероприятие прошло в Краснодаре 11 января.

Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что во многом благодаря работе сотрудников прокуратуры на Кубани сохраняется стабильность во всех сферах жизни.

«Ваша работа необходима, чтобы регион дальше развивался, набирал темпы экономического роста. И сегодня прокуратура занимается наиболее острыми проблемами, требующими максимально быстрого разрешения», — сказал глава региона.

Он подчеркнул, что в прошлом году продолжили борьбу с коррупцией. Выявили более 800 нарушений, осудили более 250 человек.

«Самый большой запрос в обществе — запрос на справедливость. Закон должен быть един для всех, невзирая на должность и чины. Из чьих бы кабинетов не исходило нарушение закона, оно должно быть пресечено», — сказал Кондратьев.

Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский подвел итоги деятельности органов прокуратуры за 2018-й год. Ведомство рассмотрело более 180 тыс. жалоб, на личные приемы попали более 40 тыс. граждан.

Прокуроры зафиксировали более 124 тыс. нарушений федерального законодательства в крае. Особое внимание уделили проблемам долевого строительства. Выявили около 300 нарушений законодательства в этой сфере. Уголовное преследование коснулось более 200 застройщиков и должностных лиц, восстановлены права 40 тыс. граждан. Погашены долги по оплате труда на сумму более 330 млн рублей.

По словам спикера ЗСК Юрия Бурлачко, в регионе с каждым годом растет доверие жителей к правоохранительным органам.

«Вы отстаиваете права граждан, защищаете их интересы. Прокуроры присутствуют на сессиях ЗСК, принимают участие в заседаниях комитетов и рабочих групп парламента. Это способствует совершенствованию законотворческой работы в целом. Уверен, наше сотрудничество будет и впредь таким же плодотворным», — сказал Юрий Бурлачко.

С профессиональным праздником прокуроров поздравили председатель Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Алексей Шишкин, руководитель СУ СК РФ по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко, председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов, начальник УФСБ России по Краснодарскому краю Игорь Колосов. Лучшим работникам прокуратуры вручили награды, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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