Кондратьев поздравил работников завода в Абинске с Днем металлурга

В городе прошло торжественное мероприятие, приуроченное к празднику.

От имени главы Кубани представителей отрасли поздравил вице-губернатор Сергей Алтухов. На празднике присутствовали депутат Госдумы Иван Демченко, председатель ЗСК Владимир Бекетов.

В приветственном письме Вениамин Кондратьев поздравил работников отрасли, отметив, что Абинский электрометаллургический завод снабжает продукцией всю строительную сферу Кубани, поставляет материалы для возведения моста через Керченский пролив.

«Еще десять лет назад было трудно представить, что в аграрном, курортном регионе может появиться высокотехнологичное тяжелое производство. Сегодня черная металлургия стала одной из ключевых отраслей краевой экономики», — отметил губернатор.

Кондратьев подчеркнул, что завод является одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателей края. Руководство предприятия активно участвует в социальном развитии Абинского района, помогая строить детские сады, школы, дороги.

«На заводе строится новый цех, предприятие твердо стоит на ногах, развивается. Это значит, что вместе с вами Абинск может смело смотреть в будущее», — говорится в тексте приветствия.

Лучшим работникам отрасли вручили памятные дипломы и грамоты, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Абинском районе возводится четвертая очередь металлургического завода. Стоимость проекта составляет 1,2 млрд рублей. В новом цеху запустят полный цикл переработки металла — от металлолома до метизных изделий.

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