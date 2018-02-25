Кондратьев поздравил российских хоккеистов с победой на Олимпиаде

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев прокомментировал матч, который состоялся 25 февраля.

«Вот это матч!! Россия — Германия, 4:3, в овертайме! #краснаямашина – олимпийские чемпионы!! Золото!» — написал глава региона Вениамин Кондратьев в своем аккаунте в Твиттере с пометкой #пишусам.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», спортсмены олимпийской команды РФ обыграли сборную Германии в финале хоккейного турнира Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

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Олимпийские игры — 2018

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