Кондратьев поздравил с 80-летним юбилеем краевую организацию общества «Динамо»

Торжественное мероприятие прошло 29 ноября в краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко.

Как отметил губернатор, Кубань является одним из самых спортивных регионов страны, и в этом огромный вклад в том числе общества «Динамо».

«За 80 лет поменялась страна, строй, а «Динамо» осталось, потому что это народная спортивная организация. Поколения динамовцев вписывают свои победы и достижения в спортивную летопись края. И сегодня «Динамо» — кузница чемпионов. Почти 50 кубанских спортсменов, ваших воспитанников, входят в сборные команды страны. Ваши победы и достижения — это наша общая гордость», — обратился Вениамин Кондратьев к присутствующим.

Глава края отметил, что за каждым рекордом стоит огромная работа. Преодоление себя — вот цена настоящей победы в спорте. Этому учат молодежь опытные тренеры.

«Ветераны спорта подавали пример мужества и упорства в достижении целей нынешним чемпионам, закладывали традиции общества. Мы обязательно будем использовать этот опыт, чтобы привлечь подрастающее поколение к спорту», — подчеркнул губернатор.

Кондратьев добавил, что сегодня около 40 тыс. жителей края с гордостью носят звание «динамовцев». Это не просто статистика, а образ жизни людей, пропагандирующих спорт.

«Убежден, мы услышим еще много легендарных имен. Желаю вам удачи и новых побед», — заключил Кондратьев.

Председатель краевого общества «Динамо» Игорь Колосов отметил, что 80-летний юбилей — это отличная возможность подвести итоги и обозначить перспективы.

«»Динамо» воспитало плеяду спортсменов, которые внесли большой вклад в становление спортивного движения в крае. Сегодня приоритетным направлением является развитие служебно-прикладных видов спорта. Мы будем делать все возможное, чтобы привлекать новых участников, вместе достигать побед и приумножать славу Кубани», — добавил Колосов.

В ходе торжественного мероприятия из рук главы региона свои награды получили отличившиеся сотрудники организации. Завершилась официальная часть праздничным концертом, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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