Кондратьев поздравил с юбилеем генерального директора CLAAS

Губернатор Кубани направил поздравительную телеграмму главе CLAAS Ральфу Бендишу.

«Блестящий руководитель, вы вкладываете в любимое дело все силы и душу. Благодаря вам фирма CLAAS сегодня является лидером на российском рынке по производству качественной сельхозтехники», — говорится в телеграмме.

Кондратьев подчеркнул, что CLAAS постоянно стремится быть лучшим на рынке, выпускать самую эффективную и надежную технику.

«Краснодарский край и компанию CLAAS уже много лет связывают деловые отношения. Высокие стандарты качества и безопасности выпускаемой заводом продукции, динамичное развитие производственной площадки в Краснодаре дают региону уверенность в дальнейшем укреплении нашего сотрудничества», — говорится в поздравлении.

Вениамин Кондратьев пожелал руководителю компании крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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