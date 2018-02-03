Кондратьев поздравил школьника из Краснодара с выходом в новый сезон шоу «Голос.Дети»

Эфир шоу с 13-летним краснодарцем вышел 2 февраля на Первом канале.

«Роберт Касьян из Краснодара прошел в проект «Голос.Дети». К мальчику повернулись все три наставника, но он выбрал команду Пелагеи. Поздравляю с успехом и желаю победы!», — написал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем микроблоге в Twitter.

На слепом прослушивании Роберт исполнил композицию Parlami d’amore, Mariu, которая был записана Витторио Де Сика для фильма «Что за подлецы мужчины!» 1932 года. Ее исполняли Дмитрий Хворостовский, Хосе Каррерас и Пласидо Доминго. Роберт исполнил версию Робертино Лоретти.

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