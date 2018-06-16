Кондратьев поздравил сотрудников и студентов КубГТУ со 100-летием вуза

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, технологический университет имеет богатейшую историю и прочные традиции.

Первое высшее учебное заведение Краснодарского края и Северного Кавказа было образовано 16 июня 1918 года.

«Сегодня это — форпост высшей школы региона. Здесь каждый студент может реализовать себя и получить фундаментальные знания. Университет идет в ногу со временем, внедряет инновационные образовательные программы, претворяет в жизнь масштабные научно-исследовательские проекты. КубГТУ входит в число лучших вузов страны, и это говорит о многом», — говорится в поздравительной телеграмме.

Глава региона добавил, что профессорско-преподавательский корпус, мощная научная база и крепкие связи с ведущими компаниями и крупными предприятиями позволяют университету готовить настоящих профессионалов.

«Вы всегда ставите перед собой высокие цели и уверенно их достигаете. Вы вырастили много талантливых руководителей и высококлассных специалистов, которые сегодня успешно трудятся на благо Кубани и России. Убежден, впереди у политеха еще множество свершений и побед», — цитирует Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», КубГТУ 16 июня отмечает 100-летний юбилей.

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