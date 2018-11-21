Кондратьев поздравил сотрудников налоговых органов края с профессиональным праздником

Губернатор Вениамин Кондратьев подчеркнул, что налоговая служба — одна из ключевых структур государства, важная составляющая экономического развития и социальной стабильности.

По словам главы региона, перед сотрудниками службы стоит непростая задача — осуществление контроля за соблюдением налогового законодательства страны.

«Значимость налоговой службы трудно переоценить. От своевременного поступления налогов и платежей в бюджеты всех уровней зависит финансирование государственных и муниципальных программ в здравоохранении и образовании, реализация инвестпроектов в дорожном хозяйстве и строительстве», — говорится в поздравительном слове Вениамина Кондратьева.

Он отметил, что в Федеральной налоговой службе Краснодарского края работают настоящие профессионалы.

«Благодаря своей компетентности, ответственности и открытости, вы смогли выстроить доверительные взаимоотношения с налогоплательщиками Кубани. Ваш нелегкий, но такой ответственный и необходимый труд заслуживает глубокого уважения и высокой оценки. Уверен, вы и дальше будете успешно решать поставленные задачи, формировать позитивный имидж сотрудников налоговой службы», — отметил губернатор.

Особые слова признательности губернатор адресовал ветеранам службы за преданность делу, профессиональный опыт и знания, которые сотрудники передают молодому поколению, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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