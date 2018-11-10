Кондратьев поздравил сотрудников органов внутренних дел с праздником

Губернатор Краснодарского края выразил личному составу и ветеранам благодарность за службу.

«Кубанских полицейских всегда отличали высокий профессионализм, порядочность, верность долгу и родной Кубани. Своим ежедневным трудом вы обеспечили нашему краю звание одного из самых безопасных регионов России», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Отдельно губернатор отметил работу по обеспечению правопорядка в курортный сезон и во время проведения всероссийских и международных событий.

«Благодаря вам миллионы гостей и жителей Кубани чувствуют себя защищенными. Уверен, сотрудники органов внутренних дел и впредь будут надежно охранять общественный порядок, оберегать наше общество от преступности и коррупции, противодействовать угрозам экстремизма и терроризма», — подчеркнул глава региона.

В настоящее время службу в органах внутренних дел Краснодарского края несут более 30 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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