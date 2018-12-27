В своем микроблоге в Twitter губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил благодарность сотрудникам МЧС и пожелал им дальнейших успехов.

«Спасать людей — ваше призвание. Десятки, сотни сохраненных жизней в результате пожаров, аварий, наводнений — ваша заслуга и ваша награда», — написал глава региона.

Вениамин Кондратьев напомнил, что в ликвидации последствий наводнения на Кубани принимали участие 500 кубанских спасателей. Губернатор также поблагодарил сотрудников МЧС за тяжелый и жизненно необходимый труд и пожелал успехов и спокойных дежурств.

День спасателя Российской Федерации установлен Указом Президента России от 26 декабря 1995 года. На основании Постановления Совета Министров РСФСР 27 декабря 1990 года образован Российский корпус спасателей. Дата принятия этого постановления считается временем образования МЧС и профессиональным праздником российских спасателей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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