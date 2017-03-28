Кондратьев поздравил вертолетный полк Кореновска с 75-летием

Вертолетный полк Кореновска отметил 28 марта 75-летний юбилей. В адрес командира подразделения Евгения Суходульского и личного состава глава региона Вениамин Кондратьев направил поздравительную телеграмму.

«В суровые годы Великой Отечественной войны бойцы полка уничтожали фашистских захватчиков в боях по всей стране. Современные примеры мужества — это полковник Ряфагать Хабибуллин, в последнем бою защищавший не только небо далекой Сирии, но и свою родину. Личный состав полка достойно продолжает лучшие традиции своих предшественников, решает ответственные задачи по сохранению мира и стабильности как внутри страны, так и за ее пределами. Сегодняшний мир и покой на южных рубежах нашей страны — во многом результат ваших усилий. От всей души желаю вам благополучия, крепкого здоровья, счастья и успехов в вашей службе на благо России и Кубани», — говорится в телеграмме.

В разное время звания Героя России были удостоены 11 военнослужащих 55-го кореновского вертолетного полка.

Ряфагать Хабибуллин — участник первой и второй чеченских кампаний, грузино-южноосетинского вооруженного конфликта. Военный летчик был награжден двумя орденами Мужества и орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени. Свою последнюю награду, звание Героя России, он получил посмертно за участие в военной операции в Сирии, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 8 июля в Сирии при выполнении боевого задания погиб экипаж вертолета армейской авиации из Кореновска. Ряфагать Хабибуллин и Евгений Долгин совершали облет сирийского вертолета Ми-25. Во время траурной церемонии в Кореновске близкие и сослуживцы поделились воспоминаниями о летчике Хабибуллине. Его посмертно наградили орденом «За проявленное мужество». В Кореновске в честь летчика назвали улицу и школу.

Источник