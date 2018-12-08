Кондратьев поздравил ветерана Великой Отечественной войны со столетием

Губернатор отметил, что заслуженный учитель РСФСР Василий Иващенко внес огромный вклад в развитие образования в Краснодарском крае.

«Вы принадлежите к легендарному поколению победителей, на долю которых выпало тяжелейшее испытание войной. Но вы выстояли, вытерпели, сумели восстановить страну и заложили тот фундамент, на котором сегодня мы строим успешное будущее», — говорится в поздравительной телеграмме.

Губернатор подчеркнул, что Василий Иващенко является примером мужества, стойкости, беззаветной любви к Родине.

«Знаю, как вас любят и уважают в родной станице, вами без преувеличения гордится вся Кубань. Вы внесли огромный вклад в развитие образования в Краснодарском крае, воспитали не одно поколение умных, достойных людей, продолжателей лучших традиций кубанской земли», — добавил Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани пожелал ветерану здоровья, сил и энергии, а его семье — счастья и благополучия, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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