Кондратьев поздравил ветерана войны Николая Жугана со 100-летием

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 23 февраля поздравил ветерана Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Николая Жугана со 100-летием.

Глава Кубани зачитал ветерану телеграмму, подписанную президентом России Владимиром Путиным. В поздравлении Путин отметил, что Жуган — достойный представитель легендарного поколения победителей, человек особой жизненной закалки, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

«Вы мужественно прошли огненными дорогами Великой Отечественной войны, всегда успешно выполняли ответственные боевые задания. Навеки вписали свое имя в ратную летопись страны. Желаю вам здоровья, бодрости духа и всего самого доброго», — говорится в сообщении.

Кондратьев от себя лично поздравил Николая Жугана с праздниками и вручил фотоальбом о жизненном пути ветерана. Книгу выпустили в одном экземпляре.

Генерал-майор авиации Николай Жуган прошел всю войну. Он совершил 312 боевых вылетов на разведку и бомбардировку военно-промышленных объектов в тылу врага. Самолет Жугана был сбит пять раз. Но каждый раз, добравшись в свою часть, он поднимал машину в небо. После войны Жуган командовал 42-й бомбардировочной авиационной дивизией. Он имеет три ордена Ленина, два — Красного Знамени, орден Александра Невского, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медали. В числе наград — памятная медаль администрации Краснодарского края «За выдающийся вклад в развитие Кубани» III и II степеней.

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