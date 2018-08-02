Кондратьев поздравил военнослужащих и ветеранов Кубани с Днем ВДВ

Глава региона направил поздравительную телеграмму в адрес командира седьмой гвардейской десантно-штурмовой дивизии, генерал-майора Романа Бреуса.

«ВДВ России — это особые войска, гордость и слава нашего Отечества. Воины-десантники всегда на передовой, всегда выполняют наиболее сложные и ответственные боевые задачи и в горячих точках, и в миротворческих миссиях», — говорится в тексте телеграммы.

Вениамин Кондратьев отметил, что сила, героизм и преданность национальным интересам России, особая военная подготовка, свойственные десантникам, стали образцом для подражания для молодого поколения.

«Сегодняшние десантники, ветераны ВДВ вносят свой вклад в укрепление безопасности и благополучия России, в патриотическое воспитание молодежи, являются для будущих защитников Отечества ярким примером верности присяге, стойкости, взаимовыручки, образцом лучших традиций боевого братства», — подчеркнул глава региона.

Губернатор пожелал военнослужащим и ветеранам ВДВ крепкого здоровья, мирного неба и новых успехов на благо Родины, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фотографии с Дня ВДВ в Краснодаре смотрите здесь.

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