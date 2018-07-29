Кондратьев поздравил военнослужащих и ветеранов Кубани с Днем ВМФ

Мероприятия, приуроченные к празднику, 29 июля проходят в городах и районах края.

По словам губернатора, на протяжении всей истории флот играет важнейшую роль в судьбе России, выступает надежным защитником ее рубежей, а военные моряки неизменно остаются примером строгой дисциплины, отваги, беззаветной преданности интересам государства.

«Именно поэтому День военно-морского флота — по-настоящему народный праздник, который символизирует мужество, силу духа, верность воинскому долгу и горячую любовь к Родине», — говорится в поздравлении главы региона.

Вениамин Кондратьев отметил, что Краснодарский край неразрывно связан с флотом. Жители Кубани хранят память о подвигах военных моряков, защищавших землю в годы Великой Отечественной войны.

«Сегодня Андреевский флаг гордо развевается над российскими кораблями, экипажи которых надежно оберегают безопасность и целостность нашего государства, отстаивают наши национальные интересы, выполняют важнейшие задачи в борьбе с международным терроризмом», — добавил губернатор.

Руководитель региона пожелал морякам и ветеранам военно-морского флота России здоровья, благополучия, успехов в службе.

Масштабный морской парад состоится 29 июля в Новороссийске. В акватории Цемесской бухты организован военно-спортивный праздник, на котором представлены боевые возможности кораблей. Всего в праздничных мероприятиях принимают участие около 20 кораблей и судов обеспечения, порядка десяти единиц боевой техники и более 1 тыс. военнослужащих.

Торжественное построение ветеранов ВМФ России и курсантов-моряков состоится и в Краснодаре. В Анапе в этот день пройдет праздничный концерт, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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