Кондратьев поздравил юристов Кубани с профессиональным праздником

Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что сегодня нет ни одной сферы жизни, которая могла бы обойтись без правового сопровождения.

Глава регион подчеркнул, что деятельность юристов — ответственная и сложная.

«К юристам всегда предъявлялись самые высокие требования — глубокие знания законодательства, объективность и беспристрастность. Сегодня нет ни одной сферы жизни, которая могла бы обойтись без правового сопровождения», — говорится в поздравлении.

Кондратьев добавил, что особое значение имеет работа, направленная на борьбу с преступностью и коррупцией, на соблюдение и совершенствование действующего законодательства, укрепление правовых основ.

«Лучших представителей кубанского юридического сообщества всегда отличали высочайший профессионализм, компетентность, верность служебному долгу, честность и порядочность», — акцентировал губернатор.

Кондратьев пожелал юристам здоровья, семейного благополучия, успехов во всех начинаниях, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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