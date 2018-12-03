Кондратьев поздравил юристов Кубани с профессиональным праздником

Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что сегодня нет ни одной сферы жизни, которая могла бы обойтись без правового сопровождения.
Глава регион подчеркнул, что деятельность юристов — ответственная и сложная.
«К юристам всегда предъявлялись самые высокие требования — глубокие знания законодательства, объективность и беспристрастность. Сегодня нет ни одной сферы жизни, которая могла бы обойтись без правового сопровождения», — говорится в поздравлении.
Кондратьев добавил, что особое значение имеет работа, направленная на борьбу с преступностью и коррупцией, на соблюдение и совершенствование действующего законодательства, укрепление правовых основ.
«Лучших представителей кубанского юридического сообщества всегда отличали высочайший профессионализм, компетентность, верность служебному долгу, честность и порядочность», — акцентировал губернатор.
Кондратьев пожелал юристам здоровья, семейного благополучия, успехов во всех начинаниях, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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