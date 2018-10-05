Кондратьев поздравил жителей Адыгеи с днем образования республики

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев направил в адрес главы Адыгеи Мурата Кумпилова правительственную телеграмму.

Он отметил, что Адыгею и Краснодарский край связывают общая история и культура.

«Адыгея — одна из самых крепких, стабильных территорий Кавказа, открытая новым перспективам и бережно хранящая глубокие вековые традиции. Мы гордимся своим соседом и радуемся каждому успеху — в привлечении инвестиций, развитии промышленности и аграрного комплекса, благоустройстве городских и сельских территорий», — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что на Кубани всегда с глубоким уважением относились к жителям Адыгеи — трудолюбивым, умелым, щедрым и гостеприимным людям.

«Давнее партнерство Краснодарского края и Адыги позволило воплотить немало проектов в разных отраслях, но мы имеем еще множество точек роста для развития единой транспортной системы, взаимодействия в экономической, курортной и культурной сферах. Уверен, наши отношения добрых соседей и надежных партнеров будут только крепнуть», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник