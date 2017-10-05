Кондратьев поздравил жителей Адыгеи с Днем образования республики

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 5 октября направил в адрес главы Адыгеи Мурата Кумпилова поздравительную телеграмму.

Глава Кубани отметил, что за 26 лет в статусе самостоятельной республики, Адыгея добилась немалых успехов.

«Сегодня Адыгея — привлекательный, экономически стабильный регион. Здесь развивается промышленность, предпринимательство, сельское хозяйство и туристическая отрасль», — говорится в телеграмме.

Губернатор добавил, что в республике реализуются инвестиционные проекты, благоустраиваются города, поселки и аулы, улучшается качество жизни людей.

«Все эти достижения были бы невозможны без трудолюбия, энергии и таланта всех жителей Адыгеи. Краснодарский край гордится своим соседом — регионом, в котором живут гостеприимные, открытые люди, настоящие патриоты своей страны», — подчеркнул глава Кубани.

Вениамин Кондратьев добавил, что со своей стороны край приложит все усилия для дальнейшего укрепления деловых, экономических и культурных связей с соседним субъектом. Губернатор пожелал жителям Адыгеи здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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