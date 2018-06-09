Кондратьев поздравил жителей и гостей Анапы с открытием курортного сезона

09 июня в 17:21

В городе пройдут массовые мероприятия, одним из которых станет старт туристического фестиваля «Античное наследие России».

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что Анапа является главной детской здравницей страны. Уникальный климат и природные ресурсы позволяют обеспечить качественный отдых и оздоровление сотням тысяч детей. Но сегодня курорт знаменит не только этим.

Он напомнил, что в этом году на время проведения чемпионата мира по футболу — 2018 Анапа станет домом для футболистов и болельщиков из Дании. А в дни фестиваля «Античное наследие России» примет туристов и официальные делегации Греческой Республики.

«Уверен, что гости и жители Кубани по достоинству оценят современные отели и санатории европейского уровня, комфортные пляжи, оформленные в едином стиле, развитую инфраструктуру и насыщенную культурно-познавательную программу — все то, что предприятия туриндустрии, власти края и Анапы подготовили к высокому сезону», — подчеркнул Кондратьев.

Глава региона выразил уверенность в том, что многочисленные туристы обязательно получат море положительных эмоций и ярких впечатлений.

Для жителей и гостей Анапы 10 и 11 июня подготовили обширную программу. Состоится спортивный фестиваль по греко-римской борьбе, в археологическом музее «Горгиппия» пройдут тематические выставки, фестиваль греческой кухни «Пища богов», открытый фестиваль книги и декоративно-прикладного творчества. В 11:00 начнется торжественное открытие туристического фестиваля «Античное наследие России».

В 18:00 площадь у администрации соберет зрителей на концерте дружбы «Искусство объединяет мир». В 21:00 на Театральной площади начнется концерт в честь открытия курортного сезона. В 23:00 прогремит праздничный салют, завершающим мероприятием праздника станет шоу «Энергия солнца», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Все новости по теме:

Курортный сезон

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник