Кондратьев поздравил жителей и гостей Геленджика с открытием курортного сезона

В городе-курорте 2 июня пройдут праздничные мероприятия, карнавал, а также туристический фестиваль «Античное наследие России».

Глава региона Вениамин Кондратьев отметил, что ежегодно Геленджик принимает четверть туристического потока края. Город является одним из самых популярных мест для отдыха.

«Туристов привлекает не только развитая сеть здравниц, детских оздоровительных лагерей, досуговых площадок и объектов туристского показа, благоустроенные пляжи и комфортная инфраструктура, но и известное далеко за пределами России кубанское гостеприимство», — подчеркнул губернатор.

Глава региона также заметил, что в этом году Геленджик принимает множество зарубежных гостей. В период проведения чемпионата мира по футболу на курорт приедут футболисты и болельщики из Исландии и Швеции. В дни туристического фестиваля «Античное наследие России», проводимого в рамках Перекрестного года туризма Россия-Греция 2017-2018, город примет туристов и официальные делегации Греческой Республики.

«Уверен, что Геленджик традиционно окажет самый радушный прием нашим гостям и проведет курортный сезон на самом высоком уровне», — заключил Вениамин Кондратьев.

Для жителей и гостей Геленджика 2 июня подготовили обширную программу. Весь день в скверах и парках города-курорта, на набережной буду проходить концерты, ярмарки, интерактивные программы и фотовыставки. В акватории Геленджикской бухты в 9:00 стартует парусная регата «Гиперборея — 2018». В рамках фестиваля «Античное наследие России» состоятся экскурсии в «Греческий культурный центр».

Вечером пройдет традиционное карнавальное шествие. Завершится день гала-концертом участников карнавала на центральной площади курорта, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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