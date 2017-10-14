Кондратьев поздравил жителей края с Днем кубанского казачества

Губернатор отметил, что казаки принимают активное участие во всех сферах жизни: охраняют государственную границу, обеспечивают правопорядок на улицах городов и станиц, развивают собственную экономику.

Вениамин Кондратьев 14 октября поздравил жителей Краснодарского края с Днем кубанского казачества и 321-летием образования Кубанского казачьего войска.

«Подчеркну, кубанское казачье войско еще и активно участвует в воспитании молодежи. Уверен, что нынешнее поколение казаков, их дети и внуки будут достойно продолжать традиции предков во славу Кубани и Отечества», — сказал глава Кубани.

К поздравлению присоединился председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

«Символично, что Краснодарский край — единственный регион, где земля была дарована казакам императрицей Екатериной Великой, а на законодательном уровне учрежден День кубанского казачества. Это говорит об ответственности казаков перед земляками», — добавил Бурлачко.

Планируется, что празднование Дня кубанского казачества соберет тысячи кубанцев по всему краю. Среди них будет более 4 тыс. представителей Союза казачьей молодежи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в День кубанского казачества парады и народные гулянья запланированы в станицах Каневской, Северской, Калининской, селе Белая Глина, поселке Тульском, Новороссийске и Армавире. В местных храмах и церквях проведут богослужения.

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