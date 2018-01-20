Кондратьев поздравил жителей Крыма с Днем образования республики

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев направил в адрес главы республики Сергея Аксенова поздравительную телеграмму.

Глава региона подчеркнул, что между жителями Краснодарского края и Крыма сложились теплые и дружеские отношения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

«Нас связывает много совместных проектов: в туристической сфере, сельском хозяйстве, промышленности. А совсем скоро мы станем еще ближе — берега наших регионов соединит Крымский мост. Это даст новый импульс в развитии экономических и культурных связей», — отметил Кондратьев.

По его словам, уникальность и красота Крыма, трудолюбие его жителей, искренняя любовь к родному Отечеству сделали республику одной из жемчужин России.

Губернатор пожелал жителям Крыма крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, а республике — стабильности и процветания.

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