Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем матери

Мероприятия в честь праздника проходят по всему Краснодарскому краю.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев написал поздравление в своем микроблоге в Twitter.

«Сегодня праздник матерей. Самых первых людей, дарящих нам любовь. Здоровья им, душевного тепла и спокойствия. Не забывайте о них», — говорится в сообщении.

В городах и районах организованы выставки, концерты, мастер-классы, торжественные приемы. В крае стартовала акция «Кино о маме и для мам». Зрители могут увидеть новые зарубежные и отечественные анимационные и художественные фильмы для семейного просмотра из краевого фильмофонда.

Всероссийский день матери учрежден в 1998 году. Праздник отмечают в последнее воскресенье ноября, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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