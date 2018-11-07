Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем народного единства

Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что этот праздник объединяет поколения, людей разных национальностей и взглядов.

По словам главы региона, любовь к Родине, сплоченность перед любой угрозой, взаимная поддержка — самые сильные качества народа России, основа величия и непобедимой мощи страны.

«Краснодарский край — регион с прочными традициями добрососедства. Более ста национальностей, которые проживают на Кубани, едины в своем желании работать на благо детей, семей, края и Родины. Это залог благополучия нашей страны», — говорится в поздравлении.

Кондратьев подчеркнул, что будущее России зависит от каждого ее жителя.

«Сохраняя верность своим ценностям, преданность родной земле, мы делаем крепче свою Отчизну», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник