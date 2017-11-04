Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем народного единства

Губернатор отметил, что всех граждан объединяет желание жить в мире, в сильной и независимой стране.

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

«Минин и Пожарский, освобождение Москвы и начало новой эпохи. Русский народ 400 лет назад объединился и изгнал самозванцев с нашей земли. И после 1917-го мы выстояли, вопреки тяжелым испытаниям. Сейчас, в непростые времена, мы выбираем свое Отечество — свою страну и свой край, — написал Вениамин Кондратьев. — Всех нас объединяет желание жить в мире, в сильной и независимой стране. В этой сплоченности наша сила. С Днем народного единства, Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае в День народного единства проходит более 3,5 тыс. мероприятий. Во всех городах и районах проводят фестивали, ярмарки, выставки, спортивные мероприятия, флешмобы.

С 18:00 4 ноября до 1:00 5 ноября под девизом «Искусство объединяет» театры и библиотеки, музеи и выставочные залы будут работать бесплатно.

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