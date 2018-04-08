Кондратьев поздравил жителей Кубани с Пасхой

В Светлое Христово Воскресение губернатор пожелал жителям края крепкого здоровья, мира, добра и благополучия.

Вечером 7 апреля в Краснодар из Иерусалима спецрейсом доставили Благодатный огонь. Каждый год он сходит на землю в одно и то же время – накануне Пасхи. Схождение огня символизирует Воскресение Христа.

Священнослужители – представители всех епархий Кубанской Митрополии – зажгли лампады от Благодатного огня и отправились с ним в православные храмы региона.

Губернатор Вениамин Кондратьев с супругой принял участие в пасхальном богослужении в Свято-Екатерининском кафедральном соборе. Сюда пришли также вице-губернаторы Николай Долуда и Алексей Копайгородский, представители ЗСК, казаки, сотни прихожан. Глава края приветствовал Митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора. После встречи Благодатного огня в соборе состоялся крестный ход и Владыка провел пасхальную божественную литургию.

«В эти весенние пасхальные дни все православные верующие испытывают особую радость и душевный подъем. Святая Пасха вдохновляет нас на добрые дела и благие устремления, служит утверждению в обществе таких непреходящих ценностей, как забота о ближнем, милосердие, сострадание и веротерпимость», – отметил Вениамин Кондратьев.

Губернатор подчеркнул, что благодаря большой просветительской работе, которую проводит Русская Православная церковь, все больше кубанцев вспоминают об истинном, глубоком смысле пасхальных торжеств. И готовятся к празднику, в первую очередь, постом и молитвой.

Вениамин Кондратьев также подчеркнул, что поддержка православных традиций, исконных семейных ценностей всегда были приоритетом для Краснодарского края. И с каждым годом в храмы приходит все больше людей разных возрастов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник