Глава региона пожелал всем православным укрепления здоровья и веры.

«Поздравляю всех православных с Крещением Господним. Это праздник очищения и обновления. Пусть святая вода смоет все печали, очистит душу, укрепит здоровье и веру», — написал Вениамин Кондратьев в своем микроблоге в Twitter.

Крещение — один из 12 главных христианских праздников. В этот день у православных существует традиция погружаться в купель. На Кубани организовано более 130 мест для омовения. Дно проверили водолазы, на берегу установлены кабинки для переодевания, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», крещенские купания прошли в городах и районах края в ночь с 18 на 19 января. В Краснодаре для крещенских омовений определили семь мест, в Сочи — десять. В Лабинском районе для крещенских купаний расчистили берега реки.

В МЧС дали советы по купанию в проруби.

На Кубани в Крещение будут дежурить более 3 тыс. полицейских.

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