Кондратьев поздравил жительниц Кубани с Днем матери

По словам губернатора Вениамина Кондратьева, Краснодарский край стремимся к тому, чтобы каждая семья чувствовала заботу и поддержку, смело и уверенно смотрела в будущее.

«День матери — еще один повод вспомнить о тех, кто подарил нам жизнь, кто не спал ночей в заботах о нас. Это напоминание о том, что слова любви и благодарности нужно говорить матерям как можно чаще. Лишними они не будут никогда», — говорится в поздравлении главы региона.

Кондратьев отметил, что особого уважения достойны женщины, которые растят детей в многодетных семьях, берут на воспитание сирот из приютов и детдомов.

«Низкий поклон вам за то, что посвятили свою жизнь детям, за то, что дарите тепло и заботу тем, кто в них нуждается больше всего», — подчеркнул губернатор.

Он напомнил, что на Кубани действует система поддержки материнства и детства, каждый год закладываются средства для помощи многодетным семьям, выделяются земельные участки, строятся новые школы и детсады.

«Материнство — высшее проявление женщины. Прежде всего, она —хранительница домашнего очага, источник любви и жизни на земле. Руки матерей согревают, вдохновляют и наполняют силами. Примите слова признательности, любви и уважения», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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