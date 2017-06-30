Кондратьев пожелал удачи участникам «Кубанской кругосветки»

Экспедиция «Кубанская кругосветка» стартовала 30 июня в «Атамани».

«Подростки вновь идут в «Кубанскую кругосветку». Экспедиция, созданная Константином Мержоевым — отличный пример организации детского туризма», — написал губернатор Вениамин Кондратьев в своем микроблоге в Twitter.

Глава региона добавил, что участники пройдут по следующему маршруту: «Атамань» — Красная Поляна — Отрадненский район — Кавказская — «Атамань». Он составит 57 дней.

«В этом году в «Кругосветку» отправятся 20 парней и девчонок. Желаю ребятам удачи! Прекрасные каникулы, лучшие и представить сложно», — отметил губернатор.

Поход состоит из четырех этапов. Первый — велосипедный начался в «Атамани» и закончится на Красной Поляне. Далее участники пешком дойдут до хутора Ильича в Отрадненском районе. Третий этап предполагает передвижение по руслам рек Уруп и Кубань до станицы Кавказской. Из этой точки участники вернутся на велосипедах в «Атамань».

Как пояснили организаторы, старт экспедиции приурочен к дате подписания императрицей Екатериной II жалованной грамоты о передаче левобережья Кубани казакам. Финиш запланирован на 25 августа, это день празднования 225–летия высадки казаков на Кубанскую землю, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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