Кондратьев пожелал удачи участниками конкурса «ТЭФИ-Регион»

Мероприятия в рамках XVII Всероссийского телевизионного конкурса начнутся в Краснодаре 20 октября.

В город приехали около 200 представителей СМИ со всей страны.

«Нам, безусловно, приятно, что площадкой для проведения конкурса «ТЭФИ-Регион» выбран Краснодар. Сегодня в крае работает более 80 телекомпаний, сотрудники которых каждый день помогают жителям Кубани разбираться в сегодняшнем многообразии информации», — заявил глава региона Вениамин Кондратьев.

Губернатор добавил, что краевые власти заинтересованы в том, чтобы качество журналистики в регионе постоянно росло, увеличивалась конкуренция за зрителя между кубанскими средствами массовой информации.

«Буквально недавно принимали Всероссийский форум журналистов в Сочи, а сегодня приветствуем участников ТЭФИ. Участие в таких мероприятиях позволяет нашим журналистам повышать свой профессиональный уровень и, что очень важно, обмениваться опытом с региональными коллегами», — отметил губернатор, пожелав удачи в Краснодаре всем представителям СМИ.

Мероприятия в рамках XVII Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион» состоятся в Краснодаре с 20 по 23 октября. Они пройдут в двух тематических направлениях — «Информационное телевещание», в котором участвуют 208 работ, и «Просветительское и развлекательное телевещание», где заявлено 273 работы.

Традиционно в рамках конкурса «ТЭФИ-Регион» для представителей регионального телевидения, студентов и работников СМИ проводится учебная программа: мастер-классы, круглые столы, презентации, панельные дискуссии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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