Кондратьев пожелал женщинам солнечного настроения

Губернатор края Вениамин Кондратьев поздравил жительниц Кубани с 8 Марта.

«В этот светлый весенний день поздравляю всех девочек, девушек, мам, бабушек с Международным женским днем. И желаю семейного счастья, солнечного настроения и приятных сюрпризов. С праздником!» — написал глава региона в своем микроблоге в Twitter.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Музыкальном театре 6 марта состоялось торжество, посвященное празднику. Вениамин Кондратьев на этом мероприятии поздравил жительниц Кубани с наступающим Международным женским днем.

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