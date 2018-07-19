Кондратьев: правила проезда к морю должны быть едины

В Краснодаре 19 июля состоялось совещание по вопросам исполнения поручений губернатора Вениамина Кондратьева.

Участие в заседании приняли вице-губернаторы, руководители профильных министерств, ведомств, городов и районов края.

Вениамин Кондратьев отметил, что в разгар курортного сезона в первую очередь необходимо уделять внимание благоустройству, чистоте пляжей и безопасности аттракционов.

«Считайте, что для всех глав — не только курортных территорий — это поручение, не имеющее срока давности. Это должно быть вашей ежедневной работой. Я поручал навести порядок на пляжах, убрать все, что мешает проходу к морю», — сказал губернатор.

По словам Вениамина Кондратьева, проблема с взиманием платы за проезд к морю остается актуальной на некоторых курортных территориях, в частности на Бугазской и Ясенской косах. Также шлагбаумы закрывают доступ к морю в нескольких поселках Туапсинского района.

Глава муниципалитета Анатолий Русин сообщил, что шлагбаумы стоят, но плату с туристов здесь не взимают.

Руководитель Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко рассказал, что на Ясенской косе в следующем году организуют место для отдыха, а въезд для автомобилей на косу полностью ограничат.

Вице-губернатор Сергей Болдин доложил, что на Бугазской косе регулярно проводят проверки.

«Сегодня любое взимание денег за проезд к морю считается незаконным. На косу нельзя заезжать на автомобиле, но должны быть парковки. Будет выделен земельный участок площадью 2,2 га, на котором организуют парковочные места», — сказал Болдин.

По словам главы региона, до сих пор в каждом муниципалитете проблемы решают в ручном режиме, а должен существовать единый подход.

«Необходимо разработать алгоритм проезда транспорта к морю. Правила должны быть едины: если стоит шлагбаум, препятствующий проезду, то он не должен открываться за деньги ни под каким предлогом. Должны быть общие требования для всех», — заявил глава края.

На совещании обсудили вопрос состояния аттракционов. На территории Кубани их более 2 тыс. До начала курортного сезона губернатор поручил проверить их исправность. При этом с начала года зафиксировано два случая неполадок при работе колес обозрения — в Горячем Ключе и Новороссийске.

«Если мы говорим о развитии курортов, то и места отдыха, и аттракционы должны быть на высоком уровне — современными, а главное безопасными», — сказал губернатор.

Вениамин Кондратьев поручил министру ГО и ЧС региона Сергею Капустину еще раз проверить техническое состояние аттракционов во всех муниципалитетах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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