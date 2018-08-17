Кондратьев: празднование 75-летия освобождения Кубани должно пройти на самом высоком уровне

Подготовку к празднованию 75-летия освобождения Кубани и завершения битвы за Кавказ обсудили 17 августа на заседании краевого оргкомитета «Победа».

Основные мероприятия пройдут 9 октября в Темрюкском районе. В них примут участие все муниципалитеты края.

«Праздник должен пройти на самом высоком уровне — как с точки зрения безопасности, так и в плане качественной организации. Ветераны и труженики тыла должны быть в числе первых приглашенных», — сказал глава региона.

Он отметил, что необходимо обеспечить транспортное и медицинское сопровождение делегаций, создать максимально комфортные условия для ветеранов и гостей. Кондратьев отметил, что ранее была поставлена задача привести в порядок памятники и мемориалы.

Вице-губернатор Алексей Копайгородский сообщил, что 1 тыс. 708 мемориальных сооружений, обелисков, воинских захоронений привели в порядок.

Поданы заявки в проект федеральной целевой программы по созданию и восстановлению военно-мемориальных объектов на 2019-2024 годы. Ожидается, что в нее войдут 719 памятников военной истории из всех 44 муниципалитетов. Заместитель главы региона сообщил, что с начала года в парках, скверах, местах массового скопления людей, на центральных площадях края установили 118 памятных стел с изображением портретов участников Великой Отечественной войны и с описанием их подвигов. В сентябре откроют еще 32 стелы.

Мероприятия, посвященные 75 годовщине освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков, будет проходить по всему краю с 16 сентября по 9 октября. В Новороссийске на Площади Героев состоится концерт-реквием и церемония возложения венков и цветов к Вечному огню, в Крымском районе на мемориальном комплексе «Сопка Героев» запланировано театрализованное представление, выставки военной техники. В Анапе пройдут митинг памяти и общегородское праздничное мероприятие.

Главы территорий сообщили, что ведется активная работа по подготовке к празднованию памятной даты. Проводятся встречи молодежи с ветеранами, идут работы по реставрации памятников, планируется к открытию ряд социально значимых объектов.

«Наведению порядка и благоустройству необходимо уделить особое внимание, а также оформлению парков, скверов во всех городах и станицах. Жители и гости края должны знать, какие мероприятия и где будут проходить», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Все новости по теме:

75 лет освобождению Кубани

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник