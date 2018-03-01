Кондратьев предложил назвать ракету «Атаман»

Об этом губернатор Краснодарского края сообщил 1 марта.

«Сегодня президент рассказал о новых разработках в российском вооружении. У этого оружия нет аналогов в мире. А еще — у него пока нет имени. Хочу внести предложение. Надо назвать ракету «Атаман». Только представьте — ядерный «Атаман» на защите мира во всем мире», — написал Вениамин Кондратьев в своем микроблоге Twitter.

Он добавил, что «весь мир знает казаков, и не только по нашим песням. Казачество — это — исторически — защита наших границ. Это мощь и слава».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Минобороны запустит голосование по выбору наименований новых образцов оружия.

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