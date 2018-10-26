Кондратьев предложил принять закон об обязательном страховании домов в зонах с риском подтоплений

Губернатор Вениамин Кондратьев 26 октября проводит заседание оперативного штаба в Хадыженске Апшеронского района.

По словам главы региона, необходимо разработать закон, по которому процедура страхования жилья в районах с высоким риском образования ЧС станет обязательной.

«Надо делать выводы из подобных ситуаций, а мы раз в несколько лет ликвидируем последствия ЧС. Людям необходимо компенсировать потери, и сейчас 1 млрд рублей мы выделяем из бюджета, но мы отрываем эти деньги от других программ», — сказал Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что в законе необходимо обозначить территории, которые должны быть обязательно застрахованы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сильные ливни прошли 24-25 октября в Туапсинском, Апшеронском районах и в Сочи. За шесть часов в Туапсинском районе выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС. По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю на утро 26 октября, всего на Кубани подтоплено 29 населенных пунктов, 2 тыс. 365 домов с населением 5 тыс. 379 человек.

В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи.

На Кубани на выплаты пострадавшим при ЧС зарезервируют 1 млрд рублей. Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный сообщил о том, что на Кубани пострадавшие от ливней районы полностью обеспечены продуктами.

Путин обсудил ликвидацию последствий наводнения в районах Кубани. Аварийно-спасательный этап на подтопленных территориях завершили 25 октября.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

О том, куда обращаться жителям пострадавших районов, читайте здесь.

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