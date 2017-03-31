Кондратьев предложил сделать более гибкой процедуру выдачи кредитов фермерам

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев во время встречи с руководством Юго-Западного отделения Сбербанка обратил внимание на необходимость увеличения доли заемных средств для малого и среднего бизнеса.

Расширение спектра услуг Сбербанка, их доступность во многом влияют на экономику Кубани, подчеркнул губернатор. Ключевым вопросом здесь является увеличение доли кредитов для малого и среднего бизнеса.

По словам председателя Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк России» Евгения Титова, в этом году планируется активная работа в данном направлении.

«Мы видим много возможностей для развития и запустили ряд новых программ — например, smart-кредиты для малого бизнеса — это предодобренное кредитное предложение, основанное на анализе клиентских данных, имеющихся в банке. Предложение уникальное на рынке, и мы уверены, что наши клиенты высоко его оценят», — отметил Титов.

Он добавил, что также банк продолжит сотрудничество с Гарантийным фондом поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.

По мнению губернатора, при решении о предоставлении кредитов предпринимателям необходимо учитывать, в том числе, сферу их деятельности.

«Для Краснодарского края как аграрного региона важно, чтобы ваши кредиты были доступны фермерам. Возможно, стоит быть более гибкими, индивидуально подходить к каждому случаю, рассматривать более тщательно варианты с залоговой базой, которая позволит взять кредит. Хотелось бы, чтобы мы не просто на словах декларировали увеличение портфеля для малого и среднего бизнеса, но реально этим занимались», — отметил Кондратьев.

Титов пояснил, что Сбербанк уделяет особое внимание малому предпринимательству в аграрном секторе. По его словам, программа импортозамещения помогает развитию фермерских хозяйств.

«Мы видим значительные перспективы сотрудничества в этом направлении», — цитирует представителя банка пресс-служба администрации Краснодарского края.

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