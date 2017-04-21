Кондратьев предложил создать единую стратегию развития Кубани и Крыма

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил создать единую стратегию развития региона и Республики Крым. Речь об этом шла во время его встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым в рамках III Ялтинского международного экономического форума.

По словам Кондратьева, общая дорожная карта края и республики позволит системно решать вопросы развития туристического кластера, агропромышленного комплекса, транспортной сферы.

«Экономики Кубани и Крыма во многом схожи. Создание единой стратегии развития поможет выходить с нашими общими вопросами, в том числе на федеральный уровень», — отметил губернатор.

Расширение сотрудничества должно способствовать развитию авиационного сообщения городов Кубани с Крымом, считает Кондратьев. Кроме того, субъектам стоит продумать создание единого туристического маршрута, а также совместно развивать винное производство.

Сергей Аксенов поддержал инициативу главы Краснодарского края, предложив уже в рамках форума создать рабочую группу по формированию стратегии.

«Крым нуждается в продукции, которая производится в крае, у вас много успешных процессов, которым мы могли бы поучиться. Наши регионы не конкуренты, мы вместе строим будущее», — отметил Аксенов.

По итогам встречи Вениамин Кондратьев и Сергей Аксенов подписали протокол мероприятий по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном развитии между администрацией Краснодарского края и Советом министров Республики Крым на 2017-2019 годы.

Документ предусматривает взаимодействие по мерам поддержки малого и среднего бизнеса и обмен базами данных по инвестиционным проектам.

Также реализация соглашения позволит расширить ассортимент товаров в магазинах обоих субъектов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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