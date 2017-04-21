Кондратьев предложил создать единую стратегию развития Кубани и Крыма

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил создать единую стратегию развития региона и Республики Крым. Речь об этом шла во время его встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым в рамках III Ялтинского международного экономического форума.
По словам Кондратьева, общая дорожная карта края и республики позволит системно решать вопросы развития туристического кластера, агропромышленного комплекса, транспортной сферы.
«Экономики Кубани и Крыма во многом схожи. Создание единой стратегии развития поможет выходить с нашими общими вопросами, в том числе на федеральный уровень», — отметил губернатор.
Расширение сотрудничества должно способствовать развитию авиационного сообщения городов Кубани с Крымом, считает Кондратьев. Кроме того, субъектам стоит продумать создание единого туристического маршрута, а также совместно развивать винное производство.
Сергей Аксенов поддержал инициативу главы Краснодарского края, предложив уже в рамках форума создать рабочую группу по формированию стратегии.
«Крым нуждается в продукции, которая производится в крае, у вас много успешных процессов, которым мы могли бы поучиться. Наши регионы не конкуренты, мы вместе строим будущее», — отметил Аксенов.
По итогам встречи Вениамин Кондратьев и Сергей Аксенов подписали протокол мероприятий по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном развитии между администрацией Краснодарского края и Советом министров Республики Крым на 2017-2019 годы.
Документ предусматривает взаимодействие по мерам поддержки малого и среднего бизнеса и обмен базами данных по инвестиционным проектам.
Также реализация соглашения позволит расширить ассортимент товаров в магазинах обоих субъектов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.